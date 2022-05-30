Ergin Ataman aday kadroyu açıkladı

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.
Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Buğrahan Tuncer / Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin / Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir / Anadolu Efes
Erten Gazi / Anadolu Efes
Akif Egemen Güven / Anadolu Efes
Kartal Özmızrak / Bahçeşehir Koleji
Erkan Yılmaz / Bahçeşehir Koleji
Furkan Haltalı / Beşiktaş JK Icrypex
Egehan Arna / Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu / Darüşşafaka
Melih Mahmutoğlu / Fenerbahçe Beko
Metecan Birsen / Fenerbahçe Beko
Şehmus Hazer / Fenerbahçe Beko
Onuralp Bitim / Frutti Extra Bursaspor
Sadık Emir Kabaca / Galatasaray Nef
Berkan Durmaz / Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar / TOFAŞ
Berk İbrahim Uğurlu / TOFAŞ
Yiğit Arslan / TOFAŞ
Berk Demir / Türk Telekom
Cedi Osman / Cleveland Cavaliers
Sertaç Şanlı / FC Barcelona
Alperen Şengün / Houston Rockets
Ömer Faruk Yurtseven / Miami Heat
Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers