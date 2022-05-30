İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3962
  • EURO
    17,6636
  • ALTIN
    980.541
  • BIST100
    2528.65
Spor

Ergin Ataman aday kadroyu açıkladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosu belli oldu.

DHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Ay-yıldızlılar, 3 Temmuz Pazar günü B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sezonu bitiren oyuncular, 1 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarına başlayacak.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer / Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin / Anadolu Efes

Yiğitcan Saybir / Anadolu Efes

Erten Gazi / Anadolu Efes

Akif Egemen Güven / Anadolu Efes

Kartal Özmızrak / Bahçeşehir Koleji

Erkan Yılmaz / Bahçeşehir Koleji

Furkan Haltalı / Beşiktaş JK Icrypex

Egehan Arna / Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu / Darüşşafaka

Melih Mahmutoğlu / Fenerbahçe Beko

Metecan Birsen / Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer / Fenerbahçe Beko

Onuralp Bitim / Frutti Extra Bursaspor

Sadık Emir Kabaca / Galatasaray Nef

Berkan Durmaz / Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar / TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu / TOFAŞ

Yiğit Arslan / TOFAŞ

Berk Demir / Türk Telekom

Cedi Osman / Cleveland Cavaliers

Sertaç Şanlı / FC Barcelona

Alperen Şengün / Houston Rockets

Ömer Faruk Yurtseven / Miami Heat

Furkan Korkmaz / Philadelphia 76ers

  • Ergin Ataman
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • Büyük Britanya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.