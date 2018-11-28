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Ergin Ataman: Bizim açımızdan kritik bir maç

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Baskonia maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 30 Kasım Cuma günü Baskonia ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, mücadeleyi kazanıp İspanyol rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmayı hedeflediklerini belirtti.
 
Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, Baskonia'nın ligin en tecrübeli takımlarından biri olduğunu belirterek, "Anadolu Efes'i çok iyi tanıyan iyi bir hocaları var. Bizim açımızdan kritik bir maç. Taraftarımızın da vereceği destekle bu maçı kazanıp, ciddi bir rakibimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Lacivert-beyazlı oyuncu Adrien Moerman ise savunma ve hücumda iyi performans göstererek, karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini kaydetti.

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