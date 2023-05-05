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Spor

Ergin Ataman: Bizim tek hedefimiz şampiyonluk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında rakibi Gaziantep Basketbol'u 106-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman müsabakayı değerlendirdi.

5 Mayıs 2023 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Bizim tek hedefimiz şampiyonluk
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Gaziantep Basketbol karşısında alınan 106-82'lik galibiyeti değerlendirdi.

Ataman, "Bugün en önemlisi takımın enerjisiydi. Enerji olarak son derece iyi durumdaydık. 13 gündür maç yapmıyorduk. Tabii resmi maç, Gaziantep takımı da son haftalarda ligde kalma mücadelesi veriyor. İyi oynuyorlar. Bugün de maçın son periyoduna kadar iyi oynadılar ama maçı kırmayı başardık. Bütün oyuncularımızdan katkı aldık. Şu anda bizim tek hedefimiz lig. Ligde kalan üç maçı da kazanıp play-off'a şampiyonluk hedefiyle girmek istiyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Deneyimli başantrenör, "Dunston'ın bugün buraya gelmesi arkadaşlarına moral verdi. Çünkü çok büyük bir kaza geçirdi. Elinde yaralar var. Fiziksel durumu iyi. O da tabi psikolojik olarak bunu atlatmaya çalışıyor. Chris Singleton bizi çok korkuttu. İki günlük müdahaleler ve tetkiklerden sonra kalp krizi olmadığı ve kalp zarında iltihaplanma olduğu görüldü. Bugün itibarıyla taburcu oldu ama bir süre basketbol oynayamayacak. Bir ay kadar oynamasının sakıncalı olduğunu söyledi doktorlar. Play-off'ta finale kalırsak belki o zaman oynayabilir. Bütün bunlar bizi çok korkuttu, sezon boyunca zaten bir sürü aksilikler yaşadık. Allah beterinden saklasın. Şu an iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi görünüyor. İnşallah bunlar son olur." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

  • ergin ataman
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