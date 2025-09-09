Ergin Ataman: Bu çocuklar madalyayı hak ediyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te önemli bir başarıya daha imza attı. Çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup eden milliler, adını yarı finale yazdırarak tarihindeki en büyük başarılardan birine daha ulaştı.

Karşılaşmanın ardından mikrofonlara konuşan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi:

"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur."

Takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Ataman, gözünü final maçına dikti:

"Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz. Herkes çok iyi oynadı, herkes çok iyi katkı verdi. Artık finali istiyoruz."

TARİHİ BAŞARI: İKİNCİ YARI FİNAL

Bu galibiyetle birlikte Türkiye, tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Ataman, bu durumu "çok büyük bir madalya şansı" olarak değerlendirdi.