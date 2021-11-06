İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2021 Cumartesi / 1 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,68
  • EURO
    11,2684
  • ALTIN
    565.973
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: Çok kötü bir mağlubiyet aldık
Spor

Ergin Ataman: Çok kötü bir mağlubiyet aldık

THY Euroleague'in 8. haftasında evinde Zenit'e 90-79 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 00:19 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 00:19
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında ağırladığı Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "İkinci çeyrekten itibaren oyun disiplinini kaybettik. Hücumda hatalar yaptık. Zenit, üst üste son saniye üçlükleri buldu. Panik yaptık ve kontrolü kaybettik. Son periyotta geri dönmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Takımdaki sıkıntıları analiz edeceğiz. Zenit mükemmel oynadı ve galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.