Ergin Ataman: Daha önce de söyledim, biz şampiyon olacağız

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 103-92 kazandıkları Fenerbahçe Beko karşılaşmasını değerlendirdi.

Ataman, "Bugün kendi oyunumuzu oynadık. Fenerbahçe'de Arena'daki agresif savunma yoktu. Daha rahat oynadık ve 101 sayı attık. Daha önce de söyledim, biz şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsün. Pazartesi 4. maçı da alıp Ülker Arena'da bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli koç, son olarak, "Saha avantajını kullanmak normal. Taraftarımız gayet centilmence ve kimseyle alay etmeden, kimseye hakaret etmeden güzel bir şekilde takımı destekledi. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin." diye konuştu.