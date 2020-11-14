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Spor

Ergin Ataman: Doğuş Balbay inanılmaz oynadı

Anadolu Efes'in baş antrenörü Ergin Ataman Panathinaikos galibiyeti sonrası konuştu. İnanılmaz savunma yaptıklarını belirten Ataman, 'Doğuş inanılmaz oynadı. Micic çok ekstra işler yaptı ve kazandık.' dedi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:44 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:44
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Anadolu Efes'in Panathinaikos'u deplasmanda mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman maç sonu yorumunu yaptı.

Ataman değerlendirmesinde özellikle Micic ve Doğuş Balbay'ın performanslarının altını çizerek, "Bu akşam savunmada inanılmaz bir efor sarf ettik, Doğuş inanılmaz oynadı. Micic çok ekstra işler yaptı, Larkin'in de olmadığı maçta fark yarattı. Takım halinde doğru işler yapınca bu zaferi elde ettik." sözlerini kullandı.

Öte yandan Anadolu Efes Oaka'daki son galibiyetini 8 Mart 2006'da almıştı.

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