Ergin Ataman: Efes'i deplasmanda yenmek çok zor

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'i 95-81 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"SLOUKAS'I KUTLUYORUM"

Öğrencisini tebrik ederek açıklamalara başlayan Ergin Ataman, "Bugün öncelikle Sloukas'ı tebrik etmek istiyorum çünkü harika bir maç oynadı. 12 asist yaptı, takımı muazzam organize etti. Cedi de muhtemelen kariyer maçını oynadı. Aslında bizim için hücumda ilginç bir maç oldu, Nunn'ı kullanamadık çünkü erken faul problemine girdi. İkinci yarıda ise son çeyreğe kadar onu kullanmaya ihtiyaç duymadık." dedi.

"İKİSİNE DE GEÇMİŞ OLSUN"

Maçta yaşanan sakatlıklara da değinen tecrübeli antrenör, "Elbette Efes için de zor bir maç oldu, Ercan ve Papagiannis sakatlandı. İkisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım ciddi bir durum yoktur ama Papagiannis'in sakatlığı ciddi gözüküyor. Umarım bir an önce iyileşir, Panathinaikos tarihinin sembol oyuncularından biri. Onun için çok üzgünüz. Ercan için de çok üzgünüm. İlginç bir maç oldu, bir noktada iki takım da beş kısayla oynadı. Bugün bizim kısalarımız daha iyiydi." şeklinde konuştu.

"EFES'İ BU SAHADA YENMEK ÇOK ZOR"

Mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Ataman, "Bugün çok akıllı hücum ettik. Topu paylaştık, son çeyrekte kontrolü elimizde tuttuk. Boyalı alanda Ömer ve Holmes ile sayılar bulduk, Sloukas bu noktada pasörlüğüyle harika bir iş çıkardı. Günün sonunda çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Efes çok güçlü bir takım. Açıkçası Efes'i bu sahada yenmenin her takım için çok zor olacağını düşünüyorum."diyerek sözlerini noktaladı.