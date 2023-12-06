Ergin Ataman: Efes'in iyi stratejisiyle başa çıkamadık

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'e 71-68 kaybettileri karşılaşma sonrası konuştu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da bugün iyi bir mücadele ortaya koyamadıklarını dile getirerek, "Efes'in iyi stratejisiyle başa çıkamadık. Maça çok kötü başladık. Top kayıpları yaptık. İkinci çeyrek bizim için daha iyi geçti. Yine son dakikada maçı kaybettik. Tabii Larkin'e yapılan 3 faul atışlık pozisyonu tekrar izlemem gerekiyor. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.