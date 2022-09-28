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Spor

Ergin Ataman: Ezeli rakibimiz önünde kazandığımız için mutluyuz

Fenerbahçe Beko'yu, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde 71-62 mağlup eden Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman dev zafer sonrası açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2022 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başaran Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ataman, "Böylesine anlamlı bir kupayı, en çok kazandığımız kupayı ezeli rakibimiz önünde kazandığımız için mutluyuz. 3 tane yeni oyuncuyla sahaya çıkmamıza rağmen mükemmel oynadık. İkinci yarı hatalar yaptık. Fenerbahçe'nin uzunları faul problemine girip 5 kısaya dönünce orada hatalarımız oldu. Maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Yeni transferlerden memnun olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Aldığımız oyuncuların hepsinden çok memnunum. Hepsi kendini ispat etmiş oyuncular. İlk yarı normal düzen içerisinde mükemmel oynadık. İkinci yarı düzen değişince bazı hatalar oldu. Zamanla bunları aşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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