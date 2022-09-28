Ergin Ataman: Ezeli rakibimiz önünde kazandığımız için mutluyuz

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 71-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başaran Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Ataman, "Böylesine anlamlı bir kupayı, en çok kazandığımız kupayı ezeli rakibimiz önünde kazandığımız için mutluyuz. 3 tane yeni oyuncuyla sahaya çıkmamıza rağmen mükemmel oynadık. İkinci yarı hatalar yaptık. Fenerbahçe'nin uzunları faul problemine girip 5 kısaya dönünce orada hatalarımız oldu. Maçı kazanmayı başardık. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Yeni transferlerden memnun olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Aldığımız oyuncuların hepsinden çok memnunum. Hepsi kendini ispat etmiş oyuncular. İlk yarı normal düzen içerisinde mükemmel oynadık. İkinci yarı düzen değişince bazı hatalar oldu. Zamanla bunları aşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.