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Spor

''10 gün idman yapmazsa sıfırlamış olur'' Ergin Ataman: ''Fatih Terim ile konuştum''

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, koronavirüs tehditi nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından konuştu.

19 Mart 2020 Perşembe 22:06 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 22:07
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, liglerin erteleme kararı için Haber Global'e düşüncelerini aktardı ve arada uygulayacakları antrenman programı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Erteleme kararının çok doğru olduğunu belirten Ataman, "Kararı son derece olumlu değerlendiriyorum. Bakanlığımız, federasyon başkanlarımız ile yaptığı toplantıda, tüm sporcuların beklentisi olan bir karar aldı. Sonuçta bir karar sadece sporcularımızın sağlığı açısından değil, tüm toplumun sağlığı, spor gibi popüler bir olayda herkese yön göstermesi açısından da isabetli oldu. Bu ortamda spor yapmak, kazanmak ya da kaybetmeyi düşünmek, insanların izlemesini beklemek mümkün değildi." dedi.

"10 GÜN İDMAN YAPMAZSA SIFIRLAMIŞ OLUR"

Oyuncuları formda tutmak için program hazırlayacaklarını da kaydeden deneyimli koç, "Teknik ekibimizle bu süreyi değerlendiriyoruz. 1 saat önce Fatih hocamızla da bir telefon görüşmesi yaptım, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birkaç gün oyuncularımıza fiziksel çalışmalar yapmalarını tavsiye edeceğiz. Ortama karışmadan, açık havada yapmalarını söyleyeceğiz. Belki 1 hafta içinde bireysel çalışmalara başlayacağız. Biz de basketbol olmamıza rağmen belki açık havada kondisyon çalışmaları yapacağız. Bir oyuncu 10 gün idman yapmazsa, sıfırlamış olur. 1 ay sonra maçların tekrar başlayacağını düşünürsek, sıfırlamamaya çalışacağız. EuroLeague'in de bu konuda bir tavsiyesi olacak, oyuncularla ilgili bir antrenman planlaması yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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