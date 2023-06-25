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Spor

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun yıldızını istiyor

Yeni sezonda EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman için önemli bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosunda görmek istiyor.

25 Haziran 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun yıldızını istiyor
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Önümüzdeki 2 yıl için başantrenör Ergin Ataman ile anlaşan Panathinaikos, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan ekibi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YENİ TAKIMI RESMEN DUYURULDU

Anadolu Efes'le 2 EuroLeague zaferi başta olmak üzere birçok başarıya imza atan Ergin Ataman, son olarak Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

İMZALAR ATILDI

Anadolu Efes'ten ayrılan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman, Yunan ekibi Panathinaikos'a 2 yıllık imzayı attı. Panathinaikos'tan yapılan açıklamaya göre Ergin Ataman, 2 yıl boyunca Panathinaikos'u çalıştıracak. Tarihte ilk kez bir Türk koç, Yunan ekibini çalıştıracak.

MORAITIS'İ KADROSUNA KATTI

Ergin Ataman'ın takımın başına geçmesiyle transfer çalışmlarına başlayan Panathinaikos, 24 yaşındaki oyun kurucu Dimitris Moraitis'i kadrosuna dahil etmişti.

OLAY İDDİA

Yunan basınından Sport24'te yer alan habere göre Ergin Ataman'ın yeni takımı Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli oyun kurucu Nick Calathes ile de ilgileniyor. Haberin detaylarına göre kadrosunda değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe, Nick Calathes ile yollarını ayırabilir. Tecrübneli basketbolcunun da serbest kalma ihtimali Panathinaikos'un ilgisini artırdı.

Ergin Ataman'ın topu yönlendirebilecek bir oyuncu arayışında olduğu belirtilen haberde, Nick Calathes'in Panathinaikos'u iyi bilmesi ve koçun istediği oyunu oynaması dolayısıyla ideal aday olduğunun altı çizildi.

GERİ DÖNEBİLİR

Basketbola Panathinaikos ile başlayan Calathes sonrasında Lokomativ Kuban, Memphis Grizzlies, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da forma giydi.

Calathes geçmişte 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 EuroCup şampiyonluğu, 1 İspanya Ligi şampiyonluğu, 6 Yunanistan Ligi ve 4 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Nick Calathes
  • ergin ataman
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