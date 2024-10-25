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Spor

Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin sahasında kazanmak çok zor

THY EuroLeague'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman, maçın sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2024 Cuma 23:52 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Fenerbahçe'nin sahasında kazanmak çok zor
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THY EuroLeague'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman, maçın sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Son çeyrekte panik yaptığını dile getiren Ataman, şunları söyledi:

'BÖYLE OYNARSAK ÇOK MAÇ KAZANIRIZ'

"3 çeyrek boyunca kusursuz oynadık. Son çeyrekte panik yapmaya başladık. Top kayıplarımız oldu. Fenerbahçe geriden gelip 5 sayı öne geçti ama son 5 dakikada takım, özellikle de Sloukas karakter gösterdi. Böyle oynarsak çok maç kazanırız. Maçın tamamını domine edemezsiniz. EuroLeague'de çok zor maçlar var."

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli antrenör, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM'

"Fenerbahçe'nin sahasında kazanmak çok zor. Bence Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çok iyi bir oyun yoktu ama bir şekilde burada kazanmayı başardık."

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