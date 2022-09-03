Ergin Ataman: Galibiyetlere devam etmemiz lazım

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bulgaristan'ı 101-87 yendikleri maçta ikinci yarıdaki savunmalarıyla galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli başantrenör, maçın ilk yarısında rakip basketbolcular Dee Bost ve Aleksandar Vezenkov'u durduramadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Onları durdurmaya çalışırken, diğer oyunculardan dış atışlar yedik ve savunmamızı iyi yapamadığımız için bir türlü maçı koparamadık. Aslında hücumda gayet iyi oynadık. İlk yarıda da 50 sayı attık. Maçın ikinci yarısında ise taktiksel bir değişikliğe gittik. Dört kısa ile oynadık. Şehmus Hazer'i Dee Bost'un, Cedi Osman'ı da Vezenkov'un üzerine koyduk. Adam değişme savunmalarıyla ilk yarıda buldukları pozisyonları engellemeyi başardık. Böyle olunca savunmanın dinamizmi arttı. Savunma kaynaklı sayılar da bulduk.

Ergin Ataman, Bulgaristan karşısında hücumda iyi oynadıklarını belirterek, "Larkin son periyotta devreye girdi. Alperen, maçın ikinci yarısında pota altında ciddi bir üstünlük sağladı. Cedi Osman 35 dakika çok ciddi bir efor sarf etti. Melih kenardan gelip dış atışlarıyla katkı verdi. Maçın ikinci yarısını iyi oynadık. Bu tip turnuvalarda hiçbir maç kolay değil. Özellikle savunma aksadığı zaman her rakip maçı kazanma noktasına gelebiliyor. İkinci yarıda yaptığımız savunmayla maçın sonunu net bir şekilde getirdik." diye konuştu.

Ataman, yarın grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Yarın ilk kez yüksek atmosferli bir maç oynayacağız. Alıştığımız atmosferde bir deplasman maçı oynayacağız. Gürcistan kendi sahasındaki maçlarda çok ciddi bir mücadele gösteriyor. Daha sert bir maç olacağı kesin. Furkan Korkmaz'ı yarın kullanmak istiyoruz. Bugün tedbir amaçlı olarak oynatmadık. Yarın sabahki antrenmanda durumunu değerlendireceğiz. Gürcistan maçı önemli. Gruptan çıkmayı garantilemek için bir galibiyete daha ihtiyacımız olduğu kesin. Çünkü grupta herkes herkesi yenebiliyor. Bizim galibiyetlere devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

TUNCER: "SAVUNMAYI GELİŞTİRİRSEK, EN ÜST SEVİYELERE GİDECEĞİZ"



A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Buğrahan Tuncer, ilk yarıda iyi savunma yapamadıklarını anlatarak, "İlk yarıda 52, ikinci yarıda da 35 sayı vermek bence savunmamızı geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Savunmada daha agresif ve sert olmamız gerekiyor. Hücum olarak turnuvanın en yetenekli takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Her maç 90 sayıyı geçiyoruz. Onun dışında savunmayı geliştirirsek, en üst seviyelere gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.