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Spor

Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Peristeri maçı sonrası öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

10 Kasım 2024 Pazar 23:37 - Güncelleme:
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ataman, kulübün Peristeri karşısında aldığı 104-68'lik galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuşmadı.

Panathinaikos, başarılı başantrenörün öksürük şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yunan ekibinin açıklamasında Ataman'ın durumunun ciddi olmadığı ve kısa süre içerisinde görevine dönmesinin beklendiği belirtildi.

Salı günü EuroLeague'de Maccabi'yi ağırlayacak olan Panathinaikos, Cuma günü EuroLeague'de Virtus ile oynayacağı maç için Bologna'ya gidecek.

  • Panathinaikos
  • Ergin Ataman
  • Peristeri

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