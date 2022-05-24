İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,1378
  • EURO
    17,348
  • ALTIN
    968.229
  • BIST100
    2375
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman: Hedefimizi tamamen Türkiye Şampiyonluğu'na çevirdik
Spor

Ergin Ataman: Hedefimizi tamamen Türkiye Şampiyonluğu'na çevirdik

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 83-68 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2022 Salı 22:51 - Güncelleme:
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'inde Pınar Karşıyaka'yı eleyip yarı finale yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonu konuştu.

83-68 kazanılan Karşıyaka maçı sonrası konuşan Ataman, "Tabii ki bizim için kolay bir maç değildi. Oyuncularımı kutluyorum. Final Four yorgunluğundan sonra konsantre olmak zordu ama çok karakterli bir takımız. Şimdi hedefimizi tamamen Türkiye Şampiyonluğu'na çevirdik. Pınar Karşıyaka da iyi mücadele etti ama gücümüzü sahaya ikinci yarıda yansıttık. Galatasaray Nef ile güzel bir atmosferde, iyi bir seri oynayacağız. Çok ciddi bir çıkış gösterdiler, onları kutluyorum. İyi olan taraf finale çıkacak." ifadelerini kullandı.

  • ergin ataman
  • anadolu efes
  • ING Basketbol Süper Ligi
  • pınar karşıyaka

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.