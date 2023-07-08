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Spor

Ergin Ataman istedi! Kostas Sloukas, Panathinaikos transfer oldu

Ergin Ataman yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Panathinaikos, 33 yaşındaki Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Ergin Ataman istedi! Kostas Sloukas, Panathinaikos transfer oldu
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Türk Antrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos, daha önce Fenerbahçe Beko forması da giyen 33 yaşındaki Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

A Milli Basketbol Takımı'nın da antrenörlüğünü yapan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Olimpiakos forması giyen, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe Beko'da da oynayan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı kadrosuna katan Panathinaikos, 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi.

Geride kalan sezonu Olimpiakos formasıyla tamamlayan 33 yaşındaki gard, kırmızı-beyazlılarda 34 maçta ortalama 28 dakika süre alırken, maç başına 11 sayı, 6 asist ve 2.4 ribaund ortalaması yakaladı.

  • Ergin Ataman
  • Panathinaikos
  • Kostas Sloukas

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