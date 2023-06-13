Ergin Ataman: İyi oynamadık ama kazandık

Ataman; 'Kritik bir galibiyet iyi oynamadık, ilk yarı kontrol bizdeydi ama ikinci yarı iyi değildik. Karşıyaka'nın alan savunmasına karşı bomboş şutları atamadık. Errick Mccollum'un zort şutları sokmasıyla Karşıyaka bir ara maçı alma noktasına geldi. Daha sonra içeriye biraz daha atak edince maçı kırmayı başardık. İyi oynamadığımız bir günde iç sahada kazanarak başlamak önemli. Şimdi ikinci maça bakacağız, daha iyi oynamamız lazım. Atmosfer çok zayıf final maçı oynuyoruz burada, daha iyi olması gerekir hayal kırıklığına uğradım.'

'Biraz daha rotasyonu kullanıcaz, ikinci yarı daha fazla rotasyona gitmek istiyorduk. Bench'ten getirdiğimiz oyuncular özellikle Furkan Haltalı'nın pota altından kaçırdığı şutlar sonrası play-off maçı olduğu için daha fazla tahammül edemedik. Karşıyaka zaman zaman 5 kısayla oynadığı için farklı bir düzende oynamamız gerekiyor. Hücum özelliği yüksek oyuncularla oynamamız gerekti savunmacıları pek kullanamadık. Her maçın kendine has bir özelliği var iyi oynamadığımız bir maçta kazandık kritik bir galibiyetti seride 1-0 öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.

MICIC: 'BİR SONRAKİ MAÇA DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIZ'

'Sert bir maçtı, Karşıyaka'nın karakterini çok seviyorum. Herkes, tüm oyuncular koçunun planına cevap veriyor. Kolay şekilde geri döndüler. Hücumumuzu kontrol etmemiz lazımdı bir sonraki maça yepyeni maç gibi yaklaşmamız gerekiyor.'