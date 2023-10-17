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Spor

Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayamadık, korktuk

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko yenilgisinin ardından açıklama yaptı.

17 Ekim 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Kendi oyunumuzu oynayamadık, korktuk
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Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko mağlubiyetini değerlendirdi.

Ergin Ataman'ın maça dair görüşleri şu şekilde:

"Maça çok sayıda hata yaparak başladık, birçok top kaybı yaptık. Bu top kayıpları nedeniyle rakibimiz Fenerbahçe Beko'ya çok sayıda hızlı hücum şansı tanıdık, boş atışlar bulmalarına olanak sağladık. Fenerbahçe bulduğu bu boş atışları Wilbekin ve Guduric'le değerlendirdi. Benim açımdan tuhaf bir maç oldu çünkü bugün sahaya karakter koymadık, hatta kendi basketbolumuzu oynamaktan korktuk. Fark 20 sayıya çıktıktan sonra maça geri dönebilmek için mücadele ettik, ikinci ve dördüncü çeyreklerde kendi basketbolumuzu oynadık ama Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda maçı çeviremedik. İlk çeyrekte ortaya çıkan büyük farkı telafi edemedik."

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