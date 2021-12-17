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Spor

Ergin Ataman: Larkin harika oynadı ve kazandık

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv'i yendikleri maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

17 Aralık 2021 Cuma 07:55 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 07:55
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Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Maccabi'yi mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Ataman yaptığı açıklamada deplasmanda aldıkları galibiyetin öneminden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna çok iyi başlayamadık ama bu atmosferde bu, belki de çok normal. Maccabi Playtika Tel Aviv maça çok iyi bir tempoyla başladı. Larkin oyuna girdikten sonra set hücumunu bırakıp, pick & roll'e döndük. Larkin savunmalarını aşmanın bir yolunu buldu, bizi tuzağa düşürmek için ellerinden geleni yaptılar ama her seferinde topu doğru şekilde dolaştırdık. İlk yarıda bir çok boş atışı da kaçırdığımızı eklemem gerekiyor. İkinci yarı da hemen hemen aynıydı. Larkin harika bir oyun oynadı. En iyi sonucu alana kadar topu iyi dolaştırdık. Bu akşam Micic hücumda kötüydü, Larkin attı ama son çeyrekte takım olarak iyi savunma yaptık. Deplasmanda bu galibiyeti almak çok önemliydi."

  • Ergin Ataman
  • Larkin
  • Maccabi Tel Aviv

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