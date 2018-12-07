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Ergin Ataman: Maçın tekrarını isteyeceğiz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'le oynanan maç sonunda 'EuroLeague ile konuşup maçın tekrarını isteyeceğiz' ifadelerini kullandı.

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THY Avrupa Ligi'nde evinde Real Madrid'e 84-82 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman önemli açıklamalarda bulundu.

Maç sonu konuşan Ataman, "Bence hakem, maçın son anlarında kural hatası yaptı. Teknik faulün ardından kalan süreden devam etmesi gerekiyordu, 14 saniyeden devam etti. EuroLeague ile konuşup maçın tekrarını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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