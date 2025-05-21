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Spor

Ergin Ataman mı, Jasikevicius mu? Final Four'da dev karşılaşma

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR'un başantrenörleri Sarunas Jasikevicus ve Ergin Ataman arasında önemli bir rekabet bulunuyor.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Ergin Ataman mı, Jasikevicius mu? Final Four'da dev karşılaşma
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicus'a karşı rekabette üstün durumda bulunuyor.

İki deneyimli çalıştırıcı Ataman'ın Anadolu Efes ve Panathinaikos, Jasikevicus'un ise Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko dönemlerinde karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Ergin Ataman'ın takımları Jasikevicus'un takımlarına karşı 17 maçta 12 galibiyet elde etti. Litvanyalı başantrenörün ise meslektaşına karşı 5 galibiyeti var.

DÖRTLÜ FİNAL'DE 3. RANDEVU

Ataman ve Jasikevicus'un rekabeti 3. kez Dörtlü Final'e taşınıyor.

İki başantrenör, 2020-2021'de Anadolu Efes-Barcelona finalinde karşı karşıya geldi. Bu maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşan, Ataman'ın Anadolu Efes'i oldu.

Geçen sezon da Dörtlü Final'de Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı oynandı. Bu karşılaşmayı da Ataman'ın Panathinaikos'u kazanarak finale yükseldi ve sonrasında kupaya uzandı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA GALİBİYET ALAMADI

Jasikevicus, Fenerbahçe Beko'nun başındayken Ergin Ataman'a karşı henüz galibiyet yaşayamadı.

Sarı-lacivertlilere Aralık 2023'te gelen Jasikevicus, Ataman'ın Panathinaikos'u ile 4 kez karşılaştı. Bu 4 maçı da Yunan ekibi kazandı.

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