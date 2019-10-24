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Ergin Ataman: 'Mükemmel bir basketbolla kazandık'

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid zaferinin ardından konuştu.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir basketbol oynayarak çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
 
Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim. Ardından daha iyi oynamaya başladık. Özellikle Singleton çok iyi başladı ve Randolph'u durdurdu. Bu, bizim için çok önemliydi. İlk yarıda iyi savunma yaptık ama hücumda hatalarımız oldu. İkinci yarıda ise topu daha iyi taşıdık. Akıllı oynadık ve tempoyu yükselttik. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Mükemmel bir basketbolla çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.
 
Deneyimli başantrenör, kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Krunoslav Simon ile ilgili bir soruyu, "Mükemmel oynadı. Simon, geçen sezon da çok iyiydi. Özellikle 3. çeyrekte çok akıllı oynadı. Bu, benim için bir sürpriz değil. Alışık olduğumuz bir şey." şeklinde yanıtladı.

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