Ergin Ataman: Panathinaikos beni heyecanlandırdı

"Kulüp değiştirmek, ülke değiştirmek kolay değil. Yoğun bir yaz dönemi bizi bekliyor. Biraz tatil yapıp transfer çalışmaları ile yolumuza devam edeceğiz."

"EN BÜYÜK DEĞİŞİM 3 NUMARADA OLDU"

"Sezon başında radikal bazı değişiklikler yaptık. 4 numara pozisyonunu tamamen değiştirdik, pivot pozisyonuna Zizic geldi. Ancak asıl değişim 3 numarada oldu. Bizim 3 numaralarımız Simon gibi Anderson gibi pas üzerine oynayan oyunculardı. Buraya Clyburn gibi dominant bir oyuncu getirdik."

LARKIN'İN YOKLUĞU ETKİLEDİ

"Larkin'in sezon başında olmaması bizi etkiledi. Daha sonra dönünce de onunla beraber oynamaya adapte olmakta güçlük çektik. Play-off'a kalamadık ama yüzde 50 galibiyet yüzdesi yakaladık. Play-off'a kalamayan takımlara 6 maç kaybettik. Normalde yüzde 50 play-off için yeter ama bu sezon bu yüzde 60'lara çıktı."

"TARİHE GEÇMEK İSTEDİK, OLMADI"

"Bu sezon olmadı, sporda zaman zaman bu tarz hayal kırıklılıkları oluyor. Hiç yapılmayanı yapıp 3 sezon üst üste Avrupa şampiyonu olmak istiyorduk ama olmadı. Şans, sakatlık gibi faktörler geçmişte bizim lehimizeydi, bu sezon lehimize gelişmedi bu faktörler."

"3 YILDIZI YÖNETMEK ZOR"

"İki büyük yıldızı kontrol etmek daha kolay. Aslında iki de zordur, bunun en ideali birdir. Üç yıldız birden olunca bunu kontrol etmek iyice zorlaşıyor. Top kullanmak isteyen 3 oyuncunuz var sahada. Sezon içinde yaşanan gelişmeler bizi bir türlü istediğimiz noktaya getirmedi."

"BAZEN SİNİRLER GERİLDİ"

"Biz son 4 yılda kazanmaya alışkın bir takımdık. Bu sezonki başarısızlık herkesin dengesini bozdu. Kulübün de yaşadığı bir baskı oldu. Biz hep şampiyonluk parolasıyla başladık ama bu sezon farklıydı. Sezona böyle çalkantılı başlayınca sinirler gerildi tabii biraz. Saha dışında hiçbir zaman problem yaşamadık yine de."

"PLAY-OFF'TA BÜTÜN OYUNCULARI KULLANDIK"

"Lig play-offlarında bütün oyuncularımızı kullanabildik. Sezonun son iki ayında tamamen hazır ve üzerimizdeki baskıda kalkmış bir şekilde oynadık. Tabii ki büyük hayal kırıklılıkları yaşadık ama hiçbir zaman 'Sezon bitti' demedik. Kendi ligimizin anlamını oyuncularımızın kafasına yerleştirdik."

"EFES HER MAÇI KAZANMAYA ÇIKAR"

"Bazı haberler vardı; 'Efes, Fenerbahçe ile eşleşmemek için 4. olacak' diye. Bunu gördüğümde oyunculara gidip 'Biz her maçı kazanmaya çıkarız' dedim ve kazandık."

"BÜYÜK FARKI MOTİVASYON OLARAK KULLANDIK"

"Fenerbahçe serisinin ilk maçında bir yerden sonra maçı ben bıraktım. Bazen olmayacağını hissedersin; taraftar işin içine girmiş, Fenerbahçe harika oynuyor... Tabii ki 42 sayı yiyelim diye oynamadık ama bir yerden sonra bunu takıma motivasyon olarak kullanmak istedik. Bu çok büyük bir fark, Efes tarihinin en büyük farklarından birisi. Biz de daha önce Fenerbahçe'ye 3 maçta 90 sayı civarında fark atmıştık, bunlar sporda olabiliyor."

"İKİNCİ MAÇ ÇOK KRİTİKTİ"

"İkinci maç çok kritikti. Harika oynadık ama herkes Clyburn'ün son saniye üçlüğüne 'mucize' diyor. Asıl mucize 30 saniye kala öndeyken bir anda geriye düşmemizdi aslında."

"İSTİFAYI DÜŞÜNDÜM"

"42 sayılık mağlubiyet bizim üzerimizde büyük bir baskı yarattı. Ayrılacağım belliydi ama çok değişik duygular yaşadım o 48 saatte. İstifa etmeyi de düşündüm. Böyle bir sonuç 1.5 ay önce olsaydı istifa edebilirdim. Ancak ben o anda bile çevirebileceğimize inanıyordum. 4 yıllık emeğimi bırakıp gitmek istemedim."

"AYRILIK KARARINI TEK BAŞIMA VERMEDİM"

"Ayrılık kararını tek başıma vermedim. EuroLeague sezonu bittiğinde ortak bir şekilde başkanımız Tuncay Özilhan ile karar aldık. Başkanımız bana 'Sezonu tamamlamanı isterim' dedi, ben de ona 'Bu takımı şampiyon olarak bırakacağım' dedim. Başkanımız verdiği tüm sözleri yerine getirdi, bu hiç kolay bir şey değildir."

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VARDI"

"Anadolu Efes'ten kalmam için bir teklif gelmedi. 2 yıl şampiyon olduktan sonra bu sezonun başında belki uzatılabilirdi. Panathinaikos da bana '3 yıl yapalım' dedi, ben 2 yıl istedim. Kulüp için değişime ihtiyaç olan bir anda 1 sene daha devam etmek zarar verirdi. Sezon içinde masaya oturmak yerine sezon başında görüşsek belki takıma olumlu etki olabilirdi."

"ERDEM CAN'A BAŞARILAR DİLERİM"

"Erdem Can'a başarılar diliyorum. Bir tavsiye vermek benim haddime değil. Türk Telekom ile harika işler yaptı bu sezon. EuroLeague'de rakibiz ama Türkiye'de rakip değiliz. Ona sadece başarılar dilerim."

"PANA BENİ HEYECANLANDIRDI"

"Panathinaikos'un beni en çok heyecanlandıran kısmı; gerçekten çok istiyorlar. İmza atmadan önce OAKA'nın eski videolarını izleyip, 'Benim yeni adresim burası' dedim. Sezonu 17. bitirmeleri benim için hiçbir anlam ifade etmiyor çünkü takımın neredeyse tamamını değiştiriyoruz. Maddi anlamda da şampiyonluk hayali kurabileceğimiz bir bütçemiz var."

"BÜYÜK İSİMLERLE ANLAŞACAĞIZ"

"Transferde elimizde geniş bir liste var. Türk bir oyuncu olur mu bilmiyorum, ilerleyen dönemde belki düşünülebilir. Anadolu Efes'ten ayrılacak oyuncular ile bir dönem ilgilendik ama Efes'in oyuncusunu ciddi bir kontrat artışı vererek gittiğim yere götürmek istemedim açıkçası. Beubois ve Elijah Bryant ile ilgilenmiştik. Tamamen yeni oyunculardan oluşacak kadromuz. Önümüzdeki günlerde transfer bombalarını patlatırız. Yıldız birkaç isim ve çok iyi 3-4 isim ile anlaşmayı planlıyoruz."

"OLYMPIAKOS ENDİŞELİ"

"Yunanistan'da basketbol birinci spor. Panathinaikos taraftarından büyük bir ilgi görüyorum. Olympiakos taraftarları da büyük bir endişe ve saygı gösteriyorlar bana karşı."

"BARTZOKAS ARKADAŞIM AMA..."

"Ben Anadolu Efes'e ilk geldiğimden kağıda Fenerbahçe'nin kadrosunu yazmşıtım. Obradovic, 5 yıl üst üste final-four yapan takımı geçmek için nasıl bir kadro kurmamız gerektiğini hesap ediyorduk. Şimdi de Olympiakos koçu Bartzokas biraz endişeleniyordur muhtemelen. Kendisi çok iyi arkadaşım ama Yunanistan'daki hegemonyalarını bitireceğiz."

"YUNANİSTAN SIKINTI YAŞAMAM"

"Türk olduğum için Yunanistan'da hiçbir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çok milliyetçiyim ama barış ve dostluktan yanayım. Türklerin ve Yunanların kafasından aynı şeyler geçiyor. Deprem olayında da iki halkın yakınlaştığını düşünüyorum. Ben de biraz daha dikkatli davranacağım. Her şeyin çok pozitif olacağına inanıyorum. Sporda tek bir şey var; başarılı olacaksın. İster Türk ol, ister Yunan, ister Amerikalı fark etmez."

EN DEĞERLİ KUPASI

"İlk Euroleague kupası çok büyük bir heyecandı ama ikincisi daha da büyük bir heyecandı. Lig kupasını kazanarak veda etmem de benim için önemliydi."