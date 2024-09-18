Panathinaikos'un Hocası Ergin Ataman, olayın istifaya neden olacak bir boyuta ulaşmadığını, kulübün de yaşananlardan rahatsız olduğunu bildirdi, şu açıklamayı yaptı: "Tamamen yönetimin bilgisi dışında gelişen ve sadece bir grup tarafından acılan bir pankart, Yönetim çok kızgın. Keza Panathinaikos Avrupa'nın en büyük basketbol kulübü ve her türlü siyasi pankartın, spora siyaset karıştırılmasının karşısında olmuştur, kaldı ki kulübün antrenörlüğünü Türk Milli Takım koçuna emanet eden ve bu sezonda kadrosuna 2 milli oyuncumuzu katan ve Türk halkı ile ilişkileri çok iyi olan bir kulüp

BÜYÜK İLGİ VE SAYGI GÖRDÜM

Ayrıca Panathinaikos un Atina'daki en büyük taraftar grubu Gate 13'de telefonla arayarak bizzat özürlerini iletti ve bu pankartın sadece bir grup Kıbrıs Rumları tarafından habersiz açıldığını iletti. Zaten tüm hafta boyunca salonda ve şehirde halkın bana gösterdiği ilgi ve sevgi müthişti bu da Yunanistan'da basına fazlasıyla yansıdı hepimiz biliyoruz ki dünyanın her yerinde bu tip gruplar ortaya çıkabiliyor onun için konu bir Türk-Yunan konusu değil. İlişkiler gayet iyi. "

KENDİNİ ATTIRDI

İsrail basını da 88-75 Maccabi'nin kazandığı mücadelede Ergin Ataman'ın kendini attırarak maçın önüne geçtiğini iddia etti. One.co.il, "Pankartı görünce çok sinirlenen Türk antrenör Ataman, protestosunu oyunun ortasında salona girerek pankartın kaldırılmasını istedi, kendini attırdı" yorumu yaptı.

AHLAKSIZ TAHRİK!

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan hazırlık maçının son çeyreğinde Rum taraftarlar, "50 yıllık işgali unutmadık" yazan bir pankart açtı. Pankartı tercüme ettiren Panathinaikos'un ve Türk Milli Takımı'nın Hocası Ergin Ataman, salona girip hakemlere kaldırılması için baskı yaptı. Hakemler de Ataman'ı oyundan ihraç etti. Olay Türkiye'de ve Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.