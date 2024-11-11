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Spor

Ergin Ataman sağlık durumu hakkında konuştu: Gayet iyiyim

Panathinaikos'un Peristeri'yi mağlup ettiği maçın ardından kulüp doktorunun tavsiye üstüne hastaneye giden Ergin Ataman sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 11:39 - Güncelleme:
Ergin Ataman sağlık durumu hakkında konuştu: Gayet iyiyim
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Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 mağlup ettiği maçın ardından hastaneye kaldırılan Ergin Ataman, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ataman yaptığı paylaşımda, "Gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMASI

Ergin Ataman yaptığı açıklamada, "3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda "influenza virüs" teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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