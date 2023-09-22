İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1657
  • EURO
    28,9673
  • ALTIN
    1683.4
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Ergin Ataman: Şampiyon olacağız

Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos başantrenörlüğü görevini üstlenen Ergin Ataman yeni sezon öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

22 Eylül 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Şampiyon olacağız
ABONE OL

Güçlü takımlar ile karşılaşacaklarını söyleyen Ergin Ataman, "Elbette şampiyonluk tüm takımlar ve bizim için zor olacak. Hedefleri yüksek yeni bir takımız ve saygı duyduğumuz çok güçlü takımlarla karşılaşacağız. Mümkün olan en iyi oyunu sahaya yansıtacağız ve sonunda şampiyonluğu kazanacağız." ifadelerini kullandı ve şu kelimelerle açıklamalarını noktaladı:

"Herkes için adil bir sezon geçirmemizi diliyorum. Taraftarlara sabırlı olmaları gerektiğini söylemek istiyorum çünkü her şey play-off'larda ve finallerde belirleniyor. Şampiyonada tüm takımlara ve katılımcılara başarılar diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.