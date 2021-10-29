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Spor

Ergin Ataman: Şampiyon olduğumuzu hatırladık

THY Euroleague'in 7. haftasında Zalgiris'i 94-60 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2021 Cuma 23:14 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 23:14
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'i 94-60 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şampiyon gibi oynadıklarını kaydeden Ataman, "Bizim için tabi ki çok önemli bir maçtı. Simon ve Micic'in sakatlıktan dönmesiyle, kısa pozisyonda çok daha fazla seçeneğimiz oldu. Bu son üç senedir oynadığımız basketbol için en önemli konulardan birisiydi. 44 ribaunt aldık ki, bu da hücuma hızlı çıkmak için önemliydi. Topu iyi paylaştık. Harika bir basketbol oynadık, şampiyon gibi oynadık. Şampiyon olduğumuzu hatırladık. 26 asist yaptık, hücumumuz için anahtar konulardan birisiydi. Büyük bir enerji ve özgüvenle oynadık. Euroleague bir maraton, bu akşam yaşadığımız sakatlıklardan ve problemlerden sonra daha iyi olacağımıza dair sinyaller verdik." dedi.

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