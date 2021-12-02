Ergin Ataman: Şampiyonluk yolundaki en zorlu rakibimiz Barcelona

DHA 2 Aralık 2021 Perşembe 21:47 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:47

THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında yarın kendi sahasında FC Barcelona'yı konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve oyunculardan James Anderson, müsabakayla ilgili görüşlerini dile getirdi.

"FC Barcelona ile geçtiğimiz sezonki EuroLeague finali sonrasındaki ilk buluşmaya çıkıyoruz" diyen Ergin Ataman, "Kadrosunda Nikola Mirotic, Brandon Davies, Sertaç Şanlı ve Kyle Kuric gibi yıldız oyuncular ile birlikte Barcelona, hem bu maçta hem de geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk yolundaki en zorlu rakibimiz. Bu kez taraftarımız ile birlikte sahamızda büyük bir coşku yaratarak yine kazanan taraf olacağız. Barcelona çok zorlu bir rakip ama zorluklar başarının değerini arttıran süslerdir." diye konuştu.

ANDERSON: ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

James Anderson ise maçla ilgili şunları söyledi: "Şu an puan durumunda birinci sırada yer alan tecrübeli bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Yüksek enerjiyle maça çıkıp, ribaundları alarak topa daha fazla sahip olursak, maçı kazanma ihtimalimizin çok yüksek olacağını düşünüyorum."