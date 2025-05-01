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Spor

Ergin Ataman: Savaşmaya devam etmeliyiz

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes karşısında deplasmanda aldıkları galibiyet sonrası, 'Savaşmaya devam etmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
Ergin Ataman: Savaşmaya devam etmeliyiz
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Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, yıldız oyuncuları Kendrick Nunn'ın agresif savunmaya rağmen son bölümde kaydettiği kritik sayılarla maçı kazanmayı başardıklarını belirtti.

İkinci çeyrekte iyi savunma yapmaya başladıklarını aktaran Ataman, "Sloukas oyuna girince hücumda daha iyi oynamaya ve oyunu kontrol etmeye başladık. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, Nunn'a karşı çok agresif savunma uyguladı. Mitoglou ile çok önemli sayılar bulduk. Son çeyrek, Anadolu Efes'in kazandığı maça benzer geçti. Dördüncü periyotta Anadolu Efes, baskıyla başladı. Top kayıpları yaptık. Kendrick Nunn'ın son bölümde kaydettiği basketlerle maçı çevirmeyi ve kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'in çok iyi basketbol oynadığının altını çizen Ergin Ataman, "Seri devam ediyor. Anadolu Efes, seriyi asla bırakmayacak. Seriyi kazanmak için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Savaşmaya devam etmemiz lazım. Son çeyreğe kadar iyi savunma yapmalıyız. Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un milli oyuncusu Cedi Osman ise karşılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Hatalarımızdan ders çıkardık. İlk 3 çeyrekte iyi oynadık. Dördüncü periyotta bazı hatalar yaptık ancak bunları telafi etmeyi başardık. Herkes çok iyi oynadı. Avantaj elde ettik. Bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Seri henüz bitmedi. Üçüncü maça hazırlanacağız. Anadolu Efes, çok kaliteli bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Mükemmel savaştık. Çok iyi karakter ortaya koyduk."

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