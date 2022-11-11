Ergin Ataman: Türk Milli Takımı'na yakışır şekilde oynadılar

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika galibiyeti sonrası konuştu.

Ergin Ataman, "Çocukları kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışır şekilde, tam bir takım oyunu oynadılar. Müthiş savunma yaptılar. Seyirci de çok iyiydi." dedi.

Deneyimli başantrenör ayrıca, "Takım halinde hep birlikte mücadele ederek çok değerli bir galibiyet aldık. Kimse Belçika'yı küçümsemesin. Bu takım, bir önceki maçta Sırbistan'ı, Sırbistan'da yendi. Bizi şimdi çok zorlu bir maç bekliyor. Aynı mücadeleyi Sırbistan karşısında verip, kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.