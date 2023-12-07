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Spor

Ergin Ataman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi! ''Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk''

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. Ataman, görüşme için çok mutlu olduğunu ifade ederken, 'Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk.' sözlerini sarf etti.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Ergin Ataman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi! ''Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk''
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Panathinaikos Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve basketbolun gelişimi üzerine konuştuklarını söyledi.

Ataman, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı için geldiği Yunanistan'da Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Deneyimli başantrenör, buluşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk-Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle bir araya gelmekten mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ataman, sosyal medyada yer alan ve buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Panathinaikos'a yeniden Fenerbahçe'yi yenebilsin diye geldim" ifadesini kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Tamamen yalan. Hayal ürünü. Böyle haberlere itibar edilmemeli. Cumhurbaşkanımız ile Türk-Yunan dostluğu ve basketbol üzerine konuştuk." diye görüş belirtti.

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