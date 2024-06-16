Ergin Ataman, sezon başında göreve geldiği Panathinaikos'ta ilk sezonunu tarihi zaferlerle geçirdi. 12 yıllık hasrete son vererek takıma EuroLeague şampiyonluğu yaşatan Ataman, Yunanistan Ligi'nde de herkesin 'imkansız' dediği bir galibiyet aldı. 2-0 geriye düştüğü final serisinde Olympiakos'u 3-2 deviren Yeşil-Beyazlılar, 2 senelik aranın ardından ligde de şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Başantrenör Ergin Ataman, bu zaferlerinin yanı sıra sezon boyunca verdiği röportajlarla ve iddialı laflarıyla çokça gündem olmuştu. Yunan basını, 58 yaşındaki çalıştırıcının bu demeçlerini toplayarak, Ataman için "O deli değil, tam bir dahi" yorumunu yaptı.

HER ZAMAN İDDİALI KONUŞTU

20 Haziran 2023'te resmi olarak Panathinaikos'un başına geçen Ataman, bu tarihten 2 gün önce verdiği röportajda "Pana'nın yeni kadrosunda önemli bir görevim var. Başkanla konuşuyorum, önemli değişiklikler yapacağız. Final Four için bir kadro kuracağız ve takımın Avrupa şampiyonu olması için çalışacağım" dedi. 22 Haziran 2023'te ise Olympiakos koçu Barcokas'a gönderme yaparak "Olympiakos taraftarlarının endişeleri var. Barcokas da muhtemelen endişeli, çok iyi bir arkadaşım ama onların Yunanistan'daki hegemonyasına son vereceğim" ifadelerini kullanmıştı. Her fırsatta şampiyon olacağını söyleyen Ataman, Yunanistan Kupası'nı kaybedince bile iddialı tavrından ödün vermemişti.

BAŞARAMAZSAM İSTİFA EDERİM

18 Şubat 2024'te Yunanistan Kupası Finali'nde Olympiakos'a kaybeden Ataman, maçın hemen sonrasında düzenlenen basın toplantısında "Başından beri söyledim, yarın kimse kimin kaybettiğini, kimin kazandığını hatırlamayacak. Olympiakos kazanmayı hak etti ve kazandı. Finali kaybettiğimiz için üzgünüm. Hedefimiz Euroleague ve şampiyonluk" ifadelerini kullanarak özgüvenini göstermişti. EuroLeague Play-Off Çeyrek Final mücadelesi 1. maçında Maccabi Tel Aviv'e kaybeden başarılı hoca, "Söylemek istediğim tek şey şu; buradaki herkese Final Four'a gideceğimize söz verdim. Eğer bunu başaramazsak gelecek yıl Panathinaikos'un başında olmayacağım" sözlerini kullanarak takımını ateşledi. Önce adını Dörtlü Final'e yazdırdı, sonrasında Panathinaikos'a 12 yılın ardından EuroLeague zaferi yaşattı.