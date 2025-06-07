İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7841
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'a kınama ve para cezası verildi
Spor

Ergin Ataman'a kınama ve para cezası verildi

Yunanistan Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında yaşanan olaylar sebebiyle Ergin Ataman ve Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopulos'a ceza verildi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Ergin Ataman'a kınama ve para cezası verildi
ABONE OL

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin avro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas'a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 avro para cezası uygulanırken, başantrenör Ergin Ataman'a da kınama ve 5 bin avro ceza verildi.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.

  • Ergin Ataman
  • Panathinaikos
  • ceza

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.