İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mayıs 2021 Perşembe / 24 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,29
  • EURO
    10,0233
  • ALTIN
    483.443
  • BIST100
    1428.61
Spor

Ergin Ataman'dan 2 yıllık imza

Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 17:42
ABONE OL

Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü, 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.