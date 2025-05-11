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Spor

Ergin Ataman'dan Adem Bona açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona ile ilgili 'Adem, EuroBasket 2025'e gelecek.' dedi.

TRT SPOR11 Mayıs 2025 Pazar 23:46 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan Adem Bona açıklaması
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona ile ilgili "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek." dedi.

Ataman, TRT'ye yaptığı açıklamada, alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek." ifadelerini kullandı.

  • Adem Bona
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