29 Ağustos 2025 Cuma
Spor

Ergin Ataman'dan Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Türkiye, EuroBasket'teki ikinci maçında Çekya karşısında parkeye çıktı ve rakibini 92 - 78 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözler kullandı.

29 Ağustos 2025 Cuma 17:57
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün'e övgü dolu sözler
Türkiye, EuroBasket'teki ikinci maçında Çekya karşısında parkeye çıktı ve rakibini 92 - 78 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, Milli Takım'ın başarılı oyuncusu Alperen Şengün hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Alperen'in yeteneğine atıfta bulunan Ataman, "Alperen Şengün'ü bana versinler, Panathinaikos ile Houston Rockets'ı yüzde yüz yeneriz!" sözlerini kullandı.

ALPEREN'İN ÇEKYA KARŞISINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

23 sayı

12 ribaund

9 asist

1 top çalma

2 blok

8/9 saha içi isabeti

7/10 serbest atış isabeti

  • Türkiye EuroBasket
  • Alperen Şengün
  • Ergin Ataman

