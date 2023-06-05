Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri

Ataman, maçın ardından röportajda, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok ağır mağlubiyetten sonra karakterlerini ortaya koydular ve geri adım atmadılar. Başta Clyburn, Larkin ve Furkan müthiş bir iş yaptı bu akşam. Seriyi 1-1'e getirdik. Maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Aslında bunun dışında konuşmam gereken belki çok şey var. Ama şunu söyleyebilirim, biz tek topun yön verdiği bir meslek yapıyoruz. Dünyanın en nankör işini yapıyoruz. Şu günlerde çok üzgünüm, onu söyleyebilirim. Ama konuşamıyorum, konuşmayacağım. Ama günün birinde bir kitap yazdığım zaman son dönemlerde başıma geçen her şeyi anlatacağım." dedi.

Daha sonra ise TRT Spor'a konuşan deneyimli başantrenör, maçın son saniyesinde buldukları basketle ilgili olarak, "Bu basketin girmesini göre Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Konuşmam gereken çok şey var ama konumum gereği konuşamıyorum, bir gün basketbol antrenörlüğünü bırakırsam, son dönemde yaşadıklarımı açık bir şekilde kitabımda anlatacağım. Mücadeleme devam ediyorum. Anadolu Efes'ten şampiyon olarak ayrılmak istiyorum. İnanan çok az insan var ama belli ki şu son 2 günde oyuncularımızı inandırmışız mücadele etmeye. Yaşadıklarımı daha sonra kitabımda açıklarım." dedi.

Anadolu Efes'ten ayrılığı için ilk kez konuşan Ergin Ataman, "Bu artık zaten açıktı. Anadolu Efes'in de başka bir antrenörle anlaştığını herkes biliyor. Gizlenecek bir şey yok. Bunlar olabilir. Yaptıklarıma daha fazla saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olarak gidersem, ne mutlu bana. Çok doluyum, son 2 günde yaşadıklarımdan dolayı. Daha fazla konuşamıyorum." sözlerini sarf etti.