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Spor

Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Larkin için teşekkür

ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.

04.02.2020  10:03 - Güncelleme: 04.02.2020  10:03

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Larkin’in Türk olma sürecini anlattı: “Hırvatistan çok ciddi bir teklif yaptı. Hırvatistan’da hazırlık turnuvasına gittiğimizde, Hırvatistan Basketbol Federasyonu, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna. Eminim ki, vakti olduğu zaman -iyi bir basketbol sever olduğunu biliyorum- o da takip ediyor maçları. O da böyle bir oyuncunun Türkiye ile alakalı böyle bir isteğini hissettiği zaman, o bunu dile getirdi. Tabii ki O bunu dile getirdiği zaman herkes Larkin’i Türk yapmak için faaliyete geçti. Herkes şunu düşünüyor: Larkin’in Türk olması Efes’e avantaj getirecek. Evet, bir avantaj getirecek tabii ki ama biz Larkin yabancı oyuncuyken de Türkiye şampiyonu olduk. Larkin’i Türkiye maçlarında oynatmıyoruz zaten. Artı yazın oynayacağı bir turnuva olacak, sakatlık riski olacak, daha çok yorulacak. Buna rağmen biz Türkiye kazansın diye bunu gündeme getirdik. Buna öncelik ettiği için gerek Spor Bakanlığımıza, gerekse en tepedeki Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum.”

EUROLEAGUE’İ ELEŞTİRDİ

ERGİN Ataman, Galatasaraylı olduğunu ve 7 yıl sonra Sarı-Kırmızılı kulübe başkan adayı olmayı planladığını söyledi. Anadolu Efes’in tecrübeli Koçu, “Euroleague yönetimi ile aramda bir problem yok. Sezonun en iyi takımının antrenörü, ilk 3 antrenör arasında yok, bu çok tuhaf” şeklinde konuştu.

(Akşam)

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