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Spor

Ergin Ataman'dan EURO 2024 mesajı

Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Takım için açıklamalarda bulundu.

AKŞAM17 Haziran 2024 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan EURO 2024 mesajı
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Panathinaikos ile EuroLeague'in ardından Yunanistan Basketbol Ligi'nde de mutlu sona ulaşarak tarihi bir performans sergileyen Ergin Ataman, Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Ataman, A Milli Takımımızın EURO 2024'te yarın oynayacağı Gürcistan maçı öncesi Ay-Yıldızlı futbolcularımıza 'Zafer'in' şifresini verdi.

Başarılı çalıştırıcı, "A Milli Futbol Takımımıza tüm ulus gibi ben de çok güveniyorum. Cesur olsunlar, hiçbir takımdan eksiğimiz yok. Kadromuzda dünyaca ünlü futbolcularımız var. Çok deneyimli bir teknik adama sahibiz. Asla vazgeçmeden, takım olarak kenetlensinler. Birbirlerine inansınlar. Zafer, inananları ve onun için cesurca savaşanları sever." ifadelerini kullandı.

HEDEFİM MADALYA KAZANMAK

Ergin Ataman, kendi hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Avrupa'da kulüpler düzeyinde kazanılacak en büyük kupaları defalarca kez kazandım. Şimdi sırada 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk milli takımına mutlak madalya kazandırmak var. Özellikle yurtdışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bir Türk spor adamına Avrupa'da gösterilen sevgi ve ilgi benim için büyük gurur. Ama A Milli Takımımızla Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefi apayrı bir heyecan olacak. Sezonun tüm yorgunluğuna rağmen bayramdan sonra A Milli Takımımızı topluyoruz. 2025 Avrupa Şampiyonluğu hazırlıklarına 1 yıl önceden başlayacağız. Şampiyona öncesi NBA'de yer alan tüm oyuncularımızın da katılımı ile en güçlü kadro ile oraya gidip bu kez başaracağımıza inancım tam."

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