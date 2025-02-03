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Spor

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması: Çok iyi bir takımlar

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 22:02 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması: Çok iyi bir takımlar
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sloukas'ın maç kadrosuna yer alacağını açıklayan Ataman, "Sloukas'ın durumu iyi. Takımın geri kalanıyla birlikte antrenman yaptı ve Fenerbahçe maçı için hazır olacak. Kostas Antetokounmpo takımda olmayacak, onu dışarıda bıraktım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu olduğuna değinen Ataman, "Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis gibi harika oyuncusu var, Marko Guduric mükemmel oynuyor, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Son birkaç haftadır aldıkları sonuçlarla özgüven kazandılar. Kızılyıldız'ı 20 bin taraftarın önünde yendiler, Olympiakos'u kendi sahalarında yendiler. Çok iyi bir takımlar." sözlerini sarf etti.

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