Ergin Ataman'dan final yorumu

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid ile karşılaşacakları THY Avrupa Ligi final karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Sezonun herhangi bir noktasında bu takım bir Final Four takımı diye düşündünüz mü?" sorusunun ardından, "Dürüst bir yanıt vereceğim, Real Madrid maçı. Real Madrid'i evinde yendiğimizde, galiba evlerinde ilk mağlubiyetleriydi. Dolayısıyla bu galibiyet bize müthiş bir öz güven verdi. Onun sonrasında da kapasitemizin tam olarak farkına vardık ve Final Four'da olmayı ciddi ciddi düşünmeye başladık." yanıtını verdi.

Final maçı için görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Bir Türk koç, spor adamı olarak altıncı kez Final Four'da yer almak ve dördüncü kez final oynamak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ergin Ataman, "Birçok Türk taraftar, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tabii ki kendi takımlarını desteklediler. Siz gazeteciler Türk takımı olduğu için Fenerbahçe için daha büyük bir beklentiniz vardı. Ama sonuçta burada, finaldeki tek Türk ben olacağım Türkiye'yi temsilen. Türkiye'de dün veya tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk taraftarın olduğunu, böylesine büyük bir başarının, bir Türk spor adamının yarattığı başarının Türk gençleri için nasıl bir idol olduğunu bilen yüz binlerce kişi var. Dün akşamdan itibaren yüzlerce tebrik mesajı alıyorum. Özellikle taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaraylı üst düzeyli yöneticiler, Galatasaraylı taraftarlar tarafından. Bu vesileyle ben yarın için Okan Hoca'ya ve taraftarı olduğum için Galatasaray takımına da başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.