Ergin Ataman'dan hakem tepkisi

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.

AA13 Ekim 2025 Pazartesi 15:27 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan hakem tepkisi
Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.

Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil." ifadelerini kullandı.

Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Ayrıca basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

