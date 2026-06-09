Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos ile oynadıkları karşılaşmada rakip takım taraftarlarnın tezahüratlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, "Olympiakos taraftarları, dün maç boyunca bir kez daha ülkem Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlar attınız. Bilmenizi isterim ki bir Türk olmaktan gurur duyuyorum. Aynı zamanda, kardeş olarak gördüğüm Yunanistan'a ve Yunan halkına büyük bir sevgi ve saygı duyduğumu da bilmenizi isterim. Maçlara bayraklarla gelmek elbette sizin hakkınız ve buna saygı duyuyorum. Ancak size bir gerçeği hatırlatmama izin verin; dün Yunanistan Ligi Finalleri'nin üçüncü maçında, takımınız sahaya bir tane bile gerçek Yunanistan Milli Takımı oyuncusu süremedi. Takımımın her koşulda gösterdiği mücadeleden gurur duyuyorum ve dün sahada takımımızı temsil eden dört Yunanistan Milli Takımı oyuncusunun, Yunan basketboluna yapmaya devam ettiği katkıyı bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ZAFERİ KUTLAYAN BİZ OLACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı, serinin sonunda mutlu sona ulaşacaklarını ifade ederek, "Tutkulu Panathinaikos taraftarları, Basketbolun kendisini gölgede bırakan tüm bu gelişmelere rağmen pes etmeyeceğiz. Son topa ve son saniyeye kadar şampiyonluğun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Ve her şey bittiğinde, sahada zaferi kutlayan taraf biz olacağız." dedi.