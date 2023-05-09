Ergin Ataman'dan Panathinakios açıklaması

Anadolu Efes'in başarılı başantrenörü Ergin Ataman, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından büyük ihtimalle Yunanistan Ligi takımlarından Panathinakios'un başına geçeceğini açıkladı.

Anadolu Efes'in başarılı başantrenörü Ergin Ataman, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Anadolu Efes'le yollarını ayıracak olan Ergin Ataman, NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programında konuşan Ergin Ataman "İlk kez bir Yunan takımında üstelik de Avrupa'nın en büyük klüplerinden birisinde çalışacak olmak bana heyecan veriyor. Belki de bu heyecana benim ihtiyacım var." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ergin Ataman "Panathinaikos'un başkanıyla bir görüşmem oldu! Daha ilk görüşmemizdi. Prensipte bir çok konuda anlaştık, ama şu anda ben Anadolu Efes'in hocasıyım ve basketbol liginde de bir mücadele devam ediyor. Mücadele bittikten sonra yeniden başkanımızla da oturacağız, ama büyük ihtimalle yüzde 90 bu misyonu üstleneceğim gibi geliyor bana. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde çalışacak olmak bana heyecan veriyor." açıklamasını yaptı.