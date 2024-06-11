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Spor

Ergin Ataman'dan sert sözler: Bu kadar kıskanç olma

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiacos'u 83-76 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2024 Salı 01:45 - Güncelleme:
Ergin Ataman'dan sert sözler: Bu kadar kıskanç olma
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Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos, Olympiacos'u 83-76 mağlup etti ve final serisinde farkı bire indirerek durumu 2-1 yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Olympiacos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile ilgili konuşan Ataman, "Bartzokas'ın basın toplantısında benimle ilgili konuştuğunu duydum. Lütfen dostum benim hakkımda konuşmayı bırak. Ben işimi yapıyorum, sen de kendi işini yap. Bu kadar kıskanmaya gerek yok. Belki ileride bir gün sen de Olympiacos ile EuroLeague'i kazanabilirsin. Ayrıca Pire'deki son toplantıda benim cezam ve neden bu cezayı aldığım hakkında bir şeyler söylediğini duydum. Hakem bana ceza verdi ama sen işini yap! Basın toplantısında benden bahsetme, yorumunu oyun hakkında yap" ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Bugün basketbol oynadık ve Olympiacos'tan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Çarşamba günü basketbol oynayalım ve kazanmaya çalışalım. Eğer Olympiakos daha iyi oynarsa onları tebrik ederiz ama bırakın basketbol oynayalım." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile Olympiacos arasındaki final serisinin dördüncü maçı çarşamba günü oynanacak.

  • Panathinaikos
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