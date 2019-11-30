18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ergin Ataman'ı şoke eden talimat! İçeri almadılar

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bir davet üzerine gittiği otelde beklemediği bir tavırla karşılaştı. Deneyimli koç otele alınmadı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan maçta Bayern Münih'i farklı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.
 
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine bugün Bebek Otel'e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı.
 
Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
 
HASAN BOZKURTER: HUKUKİ OLARAK GEREKEN MÜRACAATI YAPACAĞIZ
 
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
"Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel'e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye'nin gururudur. Avrupa'nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız."
 
Bu arada Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rusya ile on ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile on ikinci ortak kara devriyesi

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

Kan donduran detay seri katilin cep telefonundan çıktı

Kan donduran detay seri katilin cep telefonundan çıktı

Rektörün sözleri ortalığı karıştırdı: Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık

Rektörün sözleri ortalığı karıştırdı: Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu
 

POPÜLER HABERLER

2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü´nün Sahipleri 24 Portre’de

2019 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü´nün Sahipleri 24 Portre’de

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! İşte Türkiye'yi bekleyen rakipler

Kazıda bulumuştu, tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Kazıda bulumuştu, tam 4 bin 500 yıllık çıktı

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

Yılbaşına 1 ay kaldı, onlara ilgi arttı: Kilosu 30 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA