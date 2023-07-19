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Spor

Ergin Ataman'ın yeni hedefi Fenerbahçe efsanesi Jan Vesely

Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymiş olan Jan Vesely'i kadrosuna katmak için teklifte bulundu.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Ergin Ataman'ın yeni hedefi Fenerbahçe efsanesi Jan Vesely
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Gelecek sezon THY EuroLeague'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Panathinaikos, sürpriz bir hamlede bulundu.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getiren Panathinaikos, Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely'e teklifte bulundu.

5 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, Panathinaikos'un Jan Vesely'e 2 yıl için toplam 4 milyon euro teklif ettiği, Barcelona'ya ise 1 milyon euro önerdiği belirtilirken, Jan Vesely'nin ayrılık isteğine rağmen Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE EFSANESİ

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, sarı-lacivertli kulübün 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biriydi.

Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 9 sayı, 3.7 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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