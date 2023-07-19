Ergin Ataman'ın yeni hedefi Fenerbahçe efsanesi Jan Vesely

Gelecek sezon THY EuroLeague'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Panathinaikos, sürpriz bir hamlede bulundu.

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getiren Panathinaikos, Barcelona'da forma giyen 33 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely'e teklifte bulundu.

5 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, Panathinaikos'un Jan Vesely'e 2 yıl için toplam 4 milyon euro teklif ettiği, Barcelona'ya ise 1 milyon euro önerdiği belirtilirken, Jan Vesely'nin ayrılık isteğine rağmen Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE EFSANESİ

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, sarı-lacivertli kulübün 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biriydi.

Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 9 sayı, 3.7 ribaunt ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.