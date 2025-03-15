İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2025 Cumartesi / 16 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6753
  • EURO
    40,0531
  • ALTIN
    3516.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergin Ataman'lı Panathinaikos derbide Olympiakos'a kaybetti
Spor

Ergin Ataman'lı Panathinaikos derbide Olympiakos'a kaybetti

Basketbol THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 01:19 - Güncelleme:
Ergin Ataman'lı Panathinaikos derbide Olympiakos'a kaybetti
ABONE OL

Basketbol THY Euroleague'nin 29. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, derbi maçta konuk olduğu Olympiakos'a 76-74 yenildi.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan 29. hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sayı üretmekte zorlanan Ergin Ataman'ın takımı, ilk periyodu 20-9, devreyi de 38-27 geride kapattı.

Oyun üstünlüğünü sürdüren Olympiakos karşısında farkı kapatmakta zorlanan Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 62-50 geride girdi.

Son çeyrek çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken Panathinaikos, bir ara 19 sayı geriye düştüğü müsabakada farkı son 30 saniyede 2'ye (76-74) kadar düşürdü. Konuk ekip, son topta Sloukas'la isabet sağlayamadı ve Olympiakos müsabakadan 76-74 galip ayrıldı.

Lider Olympiakos, bu sonuçla 22. galibiyetini aldı ve play-off'u garantileyen ilk takım olmayı başardı. Panathinaikos ise 11. kez mağlup oldu.

Panathinaikos'ta milli basketbolcu Cedi Osman, müsabakada 23 dakika 39 saniye parkede kalırken, takımına 13 sayılık katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.