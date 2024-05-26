Ergin Atamanlı Panathinaikos, EuroLeague'de şampiyon

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup eden Panathinaikos AKTOR kupasını aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i mağlup ederek 12 yıl aradan sonra şampiyon olan Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, şampiyonluk kupasına ulaştı.

Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga'nın kupayı teslim ettiği kaptan Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi kupasını başantrenör Ergin Ataman'la birlikte kaldırdı.

THY EuroLeague'de üçüncü kez şampiyon olan Ergin Ataman, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

Gözyaşları içerisinde konuşan Ergin Ataman, "İnanılmaz duygular! Burada 15 bin taraftarımız vardı. Hak ettik bütün sezon, bugün ha keza. Belki çok geriye düştük ama sonunda kazandık." dedi.

Ergin Ataman, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün. Anadolu Efes'te şampiyon olurken hep benimleydi. Yunan taraftarlarına da teşekkür. Tüm Türk halkına da beni destekledikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MVP KOSTAS SLOUKAS



Panathinaikos AKTOR'un tecrübeli oyuncusu Kostas Sloukas, en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Final maçında Real Madrid potasına 24 sayı gönderen Sloukas, toplamda 31 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu.